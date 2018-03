Lusa pronta para o seu 1º clássico na Série B Em um torneio com poucas equipes de tradição, Botafogo e Portuguesa fazem neste sábado, às 16 horas, no estádio Caio Martins, em Niterói, o primeiro clássico da Série B do Campeonato Brasileiro. Para ambos, uma vitória pode representar a arrancada de volta à Primeira Divisão, já que a Lusa está invicta e luta pela liderança da competição e o Botafogo vem de boa vitória por 3 a 0 sobre o CRB, em Maceió. "É uma partida esperada por todos, jogadores e torcida. Um bom resultado nos dará confiança para o restante do Campeonato", disse o volante Capitão, um dos líderes da Lusa. Os três pontos também podem acalmar o ambiente no Canindé. Quarta-feira, cansados da indefinição da diretoria sobre o pagamento dos salários atrasados há três meses, os atletas formaram uma comissão, que se reuniu com os dirigentes. Obtiveram a promessa de que os débitos serão acertados, em parcelas, a partir do dia 22. "Procuramos não misturar nossa preparação com os assuntos extra-campo, até porque esse atraso nos salários não está interferindo no nosso desempenho", explicou Capitão, lembrando a campanha de vitórias sobre Remo e Ceará e empate com o Gama. "Precisamos fazer nossa parte, vencendo os jogos. É melhor ter o que cobrar do que ser cobrado." Por dívidas com a BWA, empresa que fornece ingressos e catracas para os jogos do Campeonato Paulista, a Lusa foi ameaçada de não poder atuar em seu estádio, nos torneios organizados pela Federação Paulista. A promessa é que a dívida será quitada segunda-feira. O técnico Luís Carlos Martins não comenta as questões financeiras do clube. "Estamos trabalhando. Somente assim resolveremos nossos problemas", limita-se a dizer. Quanto à equipe, porém, Martins está tranqüilo, pois diante do Botafogo repetirá pela quarta vez a escalação, já que não tem problemas de contusão ou suspensão. "Temos uma forma de jogar, por isso, mesmo atuando fora de casa não vamos fugir do nosso padrão." O lateral-esquerdo Júlio está mantido no lugar de Cláudio, que ainda aguarda para fazer sua estréia.