Lusa pronta para pegar Fla na Copa SP Pronta, com poucas mudanças e confiando na força de seu ataque, a Portuguesa está preparada para o confronto contra o Flamengo, que abre as quartas-de-final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida será neste sábado, às 14 horas, no Estádio Francisco M. Figueira, em Suzano, com transmissão da ESPN Brasil e da TV Gazeta. Para o técnico da Lusa, Edu Marangon, em competições como a copa, definidas em apenas um jogo, o fundamental é usar a inteligência. "Temos de procurar errar o menos possível e obrigar o adversário a cometer erros", diz o treinador, com sua experiência de ex-meia da Lusa. "Outro ponto importante é ter tranqüilidade para, quando chegar a hora certa, marcar o gol, pois na Copa o time que toma o primeiro gol fica em grande desvantagem." O único problema do treinador na escalação é o volante Bruno, que está suspenso. Marangon faz mistério sobre o substituto do jogador. O time terá sua dupla de goleadores, Alex Afonso e Rafinha, que já marcaram quatro vezes na competição. Flamengo e Portuguesa tem uma coisa em comum: definiram a vaga das quartas-de-final nos pênaltis. O time carioca ganhou do Santos por 4 a 2, depois de um empate sem gols no tempo normal. Já a Lusa empatou por 1 a 1 com o Atlético Sorocaba na fase regulamentar e garantiu a classificação ao vencer nos pênaltis por 4 a 3. Outro time paulista que entra em campo em busca da classificação é o União São João. O time enfrenta o Grêmio às 16 horas, no Estádio Orlando Novelli, em Barueri, com transmissão da ESPN Brasil. A equipe de Araras vem embalada pela vitória sobre o Palmeiras B por 2 a 0. O time do Grêmio, comandado por Guilherme Macuglia, não teve dificuldades para eliminar a equipe do Santo André por 3 a 0. Derbi - A Copa São Paulo terá mais dois confrontos no domingo. O São Paulo, que eliminou o Jundiaí, pega o Cruzeiro, que ganhou do Atlético-MG, às 14 horas em Santo André. No mesmo horário, nova edição do derbi campineiro. Ponte Preta, que derrotou o Coritiba, e Guarani, que eliminou o Palmeiras, se enfrentam no Estádio do Ibirapuera, na capital.