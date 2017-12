Lusa quer a primeira vitória em casa Acabar com a série de resultados negativos em casa, encontrar regularidade no Paulista e entrar no grupo dos quatro melhores que passam à próxima fase. Estes são os desafios da Portuguesa diante da Ponte Preta, amanhã, às 17 horas, no Canindé. No clube, a palavra de ordem é conquistar o primeiro triunfo dentro de casa. E apresentando bom futebol. "É difícil jogar várias partidas bem, mas está na hora de mantermos a regularidade", afirmou o técnico Dario Pereyra. "Nosso objetivo é classificar. E estamos a dois pontos do quarto colocado", afirmou o volante Capitão, adiantando que o time vai manter a mesma postura de forte marcação adotada na vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians. A única dúvida do treinador está no ataque. Luciano Souza sente dores nas costas e, caso seja vetado, Paulo Isidoro ganha nova chance. Quem quer que seja o escalado, a missão de jogar bem aumenta pois hoje o clube apresentou Rodrigo Cabral, meia-atacante que estava no Atlético-PR e chega já querendo posição entre os titulares.