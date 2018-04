Lusa quer adiar agonia do Flamengo Se depender da Portuguesa, a má fase do Flamengo, que, aliás, já dura desde o Campeonato Brasileiro de 2001, no qual os cariocas quase amargaram o vexame de serem rebaixados, vai continuar. Irritado com a derrota na última rodada frente ao Bangu, por 3 a 0, o técnico da Lusa, Candinho, não admite outro tropeço de sua equipe hoje, às 21h40, no Canindé. Uma das apostas do treinador da equipe paulista é o zagueiro Silvio Criciúma, que volta ao time depois de se recuperar de contusão no pé direito. O clima no Canindé é de festa. O clube espera chegar ao título do Rio-São Paulo 50 anos após a primeira conquista. Já com relação ao meia chileno Uribe, a diretoria espera que a documentação esteja regularizada até sábado, data da partida contra o Santos. Já o time dirigido por Carlos Alberto Torres passa por um momento conturbado. Além de ainda não ter vencido no Rio-São Paulo, foi derrotado na final da Copa Mercosul, nos pênaltis, pelos argentinos do San Lourenzo. A torcida já começou a dar sinais de insatisfação e pede a demissão do treinador. Para piorar, Torres não poderá contar com três atletas: Júlio César, Juan e Juninho, que estão na seleção brasileira. Além deles, Leandro Ávila, machucado, e Cássio, que negocia sua transferência para o Inter-RS, estão fora.