Lusa quer antidoping em jogos da Série B A diretoria da Portuguesa vai exigir que a CBF faça exames antidoping em todos os seus jogos na Série B do Campeonato Brasileiro. Jerônimo Gomes, diretor de futebol do clube, resolveu dar o grito de alerta após o empate por 1 a 1, terça-feira, em Brasília, contra o Gama. "Não posso acusar ninguém, mas aconteceram muitas coisas estranhas por lá. Acho que a CBF tem de fazer o antidoping para dar mais credibilidade à competição", disse o dirigente, que voltou de Brasília indignado com o tratamento que foi dado aos jogadores da Portuguesa. "Fomos muito mal recebidos lá. Encontramos um vestiário sujo e no final do jogo o time teve de tomar banho no hotel porque não tinha água quente. Esse não é tratamento que damos aos nossos adversários nos jogos disputados no Canindé." Nesta quinta-feira, a equipe reserva da Portuguesa fez um jogo-treino contra a Força Sindical no CT do Parque Ecológico, na Zona Leste, e venceu por 3 a 2. O próximo jogo da equipe - que lidera a Série B com quatro pontos - será sexta-feira, dia 9 de maio, às 20h30, no Canindé, contra o Ceará. A partida estava marcada para dia 10, mas foi antecipada a pedido da Sportv. Nesta sexta-feira, às 10h, no CT, será a vez de o time titular realizar um jogo-treino contra a Força Sindical.