Lusa quer estragar a festa do São Paulo A estréia do técnico Giba com um empate fora de casa com o Paulista (2 a 2), no sábado, devolveu a esperança para a Portuguesa, que luta para escapar do rebaixamento no Campeonato Paulista. Mas o time terá uma missão complicada na próxima quinta-feira, no Pacaembu: evitar que o São Paulo conquiste o título antecipado. Com 10 pontos de vantagem sobre o segundo colocado (Santos), o São Paulo precisa de apenas mais três pontos, nas 4 rodadas que faltam, para ser o campeão paulista. E a festa já está programada para quinta-feira, no jogo contra a Lusa, que promete adiar a comemoração são-paulina. "Todo mundo já sabe que o São Paulo é campeão. É uma questão de tempo, porque os pontos que ele precisa virão em breve. Tomara que não seja contra nós", disse o técnico Giba, que aproveitou a folga deste domingo para descansar ao lado da família em Campinas. Giba assumiu a Lusa no lugar de Gallo, que foi para o Santos. Ele sabe que não será fácil livrar a equipe do rebaixamento, pois ocupa a 18ª colocação, com apenas 14 pontos. Mas o novo treinador gostou do que viu na partida em Jundiaí, contra o Paulista. "No segundo tempo tivemos a chance de vencer", revelou. Isso tudo sem fazer um treino sequer: Giba teve apenas uma conversa com o grupo de jogadores, por 1 hora e meia, antes da partida. Para ganhar tempo e se preparar melhor, nessa semana decisiva, o elenco da Lusa ficará concentrado em Atibaia, a partir desta segunda-feira.