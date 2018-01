Lusa quer fim do jejum contra Guarani A Portuguesa pretende quebrar o tabu de sete partidas sem vencer o Guarani, adversário deste sábado, às 17 horas, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, pelo Torneio Rio-São Paulo. Nesta sexta-feira, Sandro Fonseca, que vem brigando com Hernani por uma vaga no meio-de-campo titular da Lusa, voltou a sentir dores na parte posterior da coxa esquerda, mas está confiante em começar jogando. ?O Candinho (treinador) é quem tem de decidir, o que eu sei é que tenho totais condições de jogo?, disse o meia. Para o zagueiro Rogério Pinheiro, a partida é mais uma oportunidade para a dupla de defesa ? ele e Sílvio Criciúma ?, que jogou poucas vezes junta, se firmar e ganhar um melhor entrosamento.