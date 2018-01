Lusa quer mais experiência no ataque A Portuguesa está atrás de um atacante experiente para o Campeonato Brasileiro. Com o empréstimo do passe de Cléber para o Guarani - R$ 500 mil, por um ano -, o clube ficou apenas com Ricardo Oliveira, Edson Pelé, Lotte e Alex Oliveira, todos vindos dos juniores. Um troca-troca com o Grêmio pode acontecer. Emerson iria para o Sul e Rodrigo Graal para o Canindé.