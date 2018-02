Lusa quer quebrar tabus em Manaus A Portuguesa quer aproveitar o confronto diante do São Raimundo, neste sábado, às 17 horas (horário de Brasília), no Estádio Vivaldo Lima, em Manaus, pela Série B do Brasileiro, para quebrar tabus. O principal deles é voltar a vencer fora de São Paulo depois de 19 jogos. "Depois das derrotas que sofremos para o Ceará e Avaí (4 a 1 e 1 a 0, respectivamente), nem o empate nos serve", admitiu o goleiro Gléguer. "Precisamos ganhar para continuarmos com chances de classificação." Não faz tanto tempo que o time conquistou a última vitória fora do Canindé. Dia 8 de fevereiro, bateu o Corinthians por 1 a 0, no Morumbi, pelo Campeonato Paulista. Porém, em se tratando de jogos fora de São Paulo, o último triunfo ocorreu dia 19 de março de 2003, nos 3 a 2 sobre o Botafogo, em Ribeirão Preto, pelo chamado "Torneio da Morte" do estadual. Desde então, foram nove empates e dez derrotas longe de sua torcida. O atacante Edmilson pretende acabar com outro jejum, embora menor mas igualmente incômodo: ainda não marcou gols, em nove jogos no campeonato. "Tudo o que preciso é de um gol", desabafa. "Tenho procurado me movimentar bastante, sei que o gol vai surgir naturalmente, mas o tabu já está chateando." Para tentar balançar as redes pela primeira vez, Edmílson terá mais apoio no ataque, já que o técnico Paulo Comelli vai escalar uma formação mais ofensiva, com Capitão e Bruno na marcação pelo meio-campo, Bechara e Paulo Isidoro armando as jogadas, mas com liberdade para chegar ao ataque, formado por Edmílson e Luciano Souza, que ganhou a vaga do volante Almir. "É a primeira chance que tenho como titular e quero aproveitá-la", comentou Luciano. "Somente agora posso mostrar trabalho, sofri duas contusões que atrapalharam meu rendimento." Outra novidade é a entrada de Ângelo, na lateral-direita, no lugar de Marquinhos. O elenco viajou na manhã desta sexta-feira para Manaus, de onde volta para São Paulo logo após o jogo. Depois da chegada do centroavante Leandro Amaral - que só deve estrear dia 3, contra o Santo André -, outros reforços podem chegar ao Canindé: o meia Souza, do São Paulo, e os atacante Oséas, do Internacional, e Rico, do Grêmio, são nomes comentados entre os dirigentes.