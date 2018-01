Lusa quer recuperar pontos na Série B A Portuguesa enfrenta o Brasiliense, nesta terça-feira, às 20h30, no Canindé, tentando se reabilitar das duas derrotas seguidas para o Anapolina, por 2 a 1, em casa, e para o Londrina, por 4 a 2, no Paraná. Nas primeiras rodadas, a equipe chegou a disputar a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B, mas com os resultados negativos, deixou o bloco dos oito melhores da classificação. Depois da derrota para o Londrina, sexta-feira, o elenco se reapresentou neste domingo, no Canindé, e realizou um treino físico. Porém, o treinamento só aconteceu depois de uma reunião com a comissão técnica. "Não é o momento de acharmos culpados pela derrota. É momento de nos mantermos unidos. Vamos treinar para corrigir as falhas e conversar muito para posicionar a equipe em campo", disse Martins. Desfalque - Para o jogo desta terça-feira, o meia André Luiz será o desfalque da equipe do técnico Luís Carlos Martins, pois recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Londrina. O lateral-direito Rissutt continua se recuperando de uma torção no joelho direito, sofrida na partida contra o Anapolina, e permanece fora do time.