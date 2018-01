Lusa quer reforços, mas não tem dinheiro Os problemas financeiros da Portuguesa já refletem na campanha da equipe na Série B. Após o fraco empate por 1 a 1 com o Brasiliense, quarta-feira, o time, que está há quatro jogos sem vencer, só volta a campo dia 14, contra o São Raimundo, em Manaus. O técnico Luís Carlos Martins aguarda a chegada de reforços, mas a diretoria ainda não acertou os salários atrasados do elenco. ?Algumas pendências sempre vão existir. Até o São Paulo e o Santos sofrem com problemas financeiros?, defende-se o vice-presidente de futebol, Jerônimo Gomes. ?O grupo tem limitações, e espero que nos próximos dias tenhamos novidades?, disse Martins, que pediu um lateral, um meia e um atacante, e até hoje lamenta a perda de Granja, contratado pelo Internacional, e Éder, que foi para o Marília. Ambos conseguiram a liberação na Justiça, por atraso nos salários. ?Eram importantes, podiam mudar o panorama do jogo. Falta alguém assim no elenco.? Em parte, a falta de dinheiro se explica porque até agora o clube não recebeu pela exibição dos jogos da Série B. ?Só recebemos por fazermos parte do Clube dos 13. E mesmo assim, apenas 50% em relação ao ano passado?, afirmou Gomes. Contra o São Raimundo, Ricardo Lopes, Nem e Alex Alves cumprem suspensão. André Luiz e Rissut podem voltar ao time.