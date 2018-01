Lusa quer repatriar César e Emerson A diretoria da Lusa confirmou nesta terça-feira que pretende reeditar a dupla de zaga Emerson e César. O primeiro deve conversar com o vice-presidente de futebol, Jerônimo Gomes, e caso retire a ação que tem na Justiça e concorde em parcelar o que a Portuguesa lhe deve, poderá vestir novamente a camisa da Lusa a partir do ano que vem. Segundo os dirigentes da Lusa, o zagueiro César - que defendeu o Palmeiras em 2003 - também tem interesse em voltar para o Canindé. O seu passe pertence ao Rennes, da França. Outro que a Portuguesa tenta trazer de volta é o volante Capitão. Ele já esteve no Canindé e abriu negociações com o clube. Os dirigentes esperam definir sua contratação ainda nesta semana.