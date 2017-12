Lusa quer vencer para espantar a crise Ainda sem vencer no Campeonato Paulista, a Portuguesa se prepara para o confronto contra o Corinthians, domingo, no Morumbi. Ocupando apenas a penúltima posição do Grupo 1, com um ponto ? à frente apenas do Rio Branco ?, a diretoria corre contra o tempo para regularizar a situação do lateral esquerdo Edu Silva. Os gols sofridos em momentos críticos dos jogos tem irritado todo o elenco. Porém, o zagueiro Denis se defende e garante que não está faltando empenho do grupo. ?Não estamos jogando mal. Criamos várias chances de gol mas a bola não quer entrar. Talvez seja isso que vem nos atrapalhando. Temos que ter tranqüilidade para acabar com essa maré de azar?, avisa. Para a Portuguesa amenizar a crise antes mesmo dela afetar o elenco, nada melhor do que passar pelo Corinthians. ?É um time que contratou vários reforços e também não está bem?, lembra Denis.