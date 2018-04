Lusa quer vitória e recuperar confiança Um lugar entre os oito que sobreviverão na Série B não é o bastante. A Portuguesa espera reconquistar a confiança da torcida e passar à próxima fase cotada para uma das duas vagas na Primeira Divisão. Para isso, a única opção é vencer amanhã, às 16 horas, no Canindé, o forte Ituano, quinto colocado e melhor paulista até aqui na competição. "É a partida da credibilidade. Buscamos um voto de crédito da torcida", diz o técnico Luís Carlos Ferreira, que chegou há três rodadas e, com duas vitórias e um empate, fez o time reentrar na briga direta pela classificação. A autoconfiança o elenco da Portuguesa já recuperou. O símbolo da reação foi a vitória sobre o Joinville, na semana passada, que derrubou incômodo tabu: a Lusa não vencia fora de casa pelo Brasileirão há dois anos. Agora, restando apenas o jogo de amanhã e outros dois para o fim da primeira fase, a ordem é não oscilar nem um segundo. "Queremos as três vitórias e uma classificação convincente", diz o atacante Régis Pitbull, que volta ao time graças ao terceiro cartão amarelo do titular Leandro Amaral. Além da entrada de Régis, o goleiro Fava ocupa o lugar de Gléguer, também suspenso por cartão amarelo. Fava faz sua estréia no time profissional da Portuguesa. Com 21 anos e no clube desde 2000, tornou-se substituto de Gléguer após algumas boas atuações no time B, na Copa FPF. Outra mudança é a volta do meia Ênio, no lugar de Isaías. O técnico Ferreira, embora reconheça a força do Ituano, aposta em Ênio para deixar o time mais ofensivo. "O Ituano é um time muito organizado, tem oito ou nove jogadores que podem atuar em qualquer time do Brasil", diz ele. "Mas, a partir de agora, cada jogo será o mais importante do ano."