Lusa quita dívida e garante mando de campo Os torcedores lusos podem ficar tranqüilos, a equipe não perderá mandos de campo no Campeonato Brasileiro da Série B. Hoje, os dirigentes da Portuguesa quitaram a dívida de R$ 7,8 mil que tinham com a BWA Indústria e Comércio Ltda., empresa que confecciona os ingressos magnéticos e aluga as catracas eletrônicas usadas no no Canindé, e o time poderá enfrentar a Anapolina, sábado, sem problemas. E, antes deste confronto, os jogadores devem ganhar novo estímulo. Os dirigentes prometem depositar na conta dos atletas, quinta-feira, parte do direito de imagem que está atrasado. Na semana passada, uma comissão formada por Alex Alves, Capitão, Ricardo Lopes e Gléguer, se reuniu com os dirigentes, que prometeram o acerto. A dívida ainda não atingiu o elenco, que vem fazendo bela campanha no nacional, com 2 vitórias, ambas no Canindé, e dois empates. No sábado, contra a Anapolina, o técnico Luís Carlos Martins, pela primeira vez, terá de alterar a equipe titular. Wagner, suspenso, dá lugar a César.