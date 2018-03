Lusa quita dívida nesta segunda-feira A diretoria da Portuguesa quitará nesta segunda-feira a dívida de R$ 7,8 mil que tem com a BWA Indústria e Comércio Ltda., empresa que confecciona os ingressos magnéticos e aluga as catracas eletrônicas usadas nos jogos do Canindé. Desta forma, os dirigentes afastam a possibilidade de interdição do estádio, confirmando o confronto de sábado, com a Anapolina.