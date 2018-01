Lusa reage e empata com o Corinthians O Campeonato Paulista reservou nova surpresa. Para quem esperava um massacre do Corinthians sobre a Portuguesa, o empate por 1 a 1 pôde ser considerado inesperado e motivo de comemoração para a Lusa, que teve no lateral Rafinha um de seus destaques. O time de Flávio Lopes apresentou característica não demonstrada na derrota para o São Caetano: poder de reação. No início, tudo parecia repetição do jogo anterior. A Portuguesa resistia como podia, mas Renato obedeceu às ordens do técnico Geninho. Com sua experiência de ex-goleiro, o técnico do time do Parque São Jorge pediu para o meia "soltar o pé" de fora da área e não deu outra. Depois de resistir 33 minutos de domínio corintiano, o jogador chutou forte e o goleiro Gléguer se atrapalhou, deixando a bola passar. "Não consegui ver a trajetória da bola. O Fábio Luciano me atrapalhou", explicou Gléguer sobre o gol corintiano. A Lusa ainda chegou com perigo aos 44 minutos com uma cabeçada de Edson Araújo e um chute de Éder no minuto seguinte, mas Doni garantiu a vantagem corintiana no primeiro tempo. O esforço da Portuguesa, no entanto, foi recompensado no segundo. Aos 11 minutos, Robson chutou forte de média distância sem defesa para o goleiro corintiano. O gol deu ânimo à Lusa, que chegou a dominar parte do jogo. O Corinthians diminuiu a desvantagem com a presença de Juliano, mas a estréia do técnico Geninho em casa acabou em empate. Contrato - O goleiro Tavarelli praticamente jogou a toalha. O paraguaio, admite que diminuíram as chances de transferência para o Parque São Jorge. "Fiquei honrado pelo interesse do clube e, se não der esta vez, talvez em outra oportunidade", disse o jogador, admitindo que pode ficar no Olimpia, do Paraguai. Tavarelli explicou o porquê do prazo estipulado para o Corinthians decidir contratá-lo. "O Olimpia tem me apoiado durante as negociações. Mas o treinador, disse, e eu entendo, que ele precisa de uma resposta para definir os titulares da temporada." Se o Corinthians lhe oferecer o mesmo salário do Olímpia, o goleiro diz que troca de clube. O Cruzeiro também deu ultimato. Oferece Maicon e Jorge Wagner em troca do atacante Deivid e não aceita negócio com outro jogador corintiano. O clube mineiro também quer uma posição do centroavante sobre sua disposição de atuar na equipe para evitar leilões e barganhas de aumento de salário. Ficha Técnica Corinthians ? Doni; Rogério, Fábio Luciano, Anderson e Kléber; Fabinho, Pingo e Renato (Juliano); Leandro (Lucas), Deivid (Liedson) e Gil. Técnico ? Geninho. Portuguesa ? Gléguer; Ricardo Lopes, Júnior, Marcelo Fernandes e Badé (Rafinha); Capitão, Rocha (Rissult), Éder e Robson (Ivan); Alex Alves e Edson Araújo. Técnico ?Flávio Lopes. Gols ? Renato aos 32 minutos do primeiro tempo; Robson aos 11 do segundo. Juiz ? Cléber Wellington Abade. Cartão amarelo ? Marcelo Fernandes, Gléguer, Capitão, Ricardo Lopes, Anderson. Local ? Pacaembu.