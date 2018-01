Lusa recomeça contra o São Caetano A Portuguesa estréia no Campeonato Paulista, recebendo o São Caetano às 17 horas, no Canindé, em ritmo de recomeço. O time foi rebaixado no Brasileiro, não vai disputar a Copa do Brasil e perdeu suas duas estrelas ? Bosco e Ricardo Oliveira. Assim, o Estadual cresceu de importância. A diretoria não fez contratações de peso, mas o técnico Flávio Lopes, que pela primeira vez trabalha no futebol paulista, acha possível fazer boa campanha. "O campeonato é difícil, mas estamos preparados para encarar de frente qualquer adversário." O técnico tem duas dúvidas para definir a equipe e só deve decidir momentos antes do início da partida. No gol, ele vai optar entre o recém-contratado Gléguer e Rafael Fava. No ataque, Granja pode ter uma chance.