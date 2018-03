Lusa recomeça o trabalho na segunda-feira O projeto da Portuguesa para voltar à elite do Campeonato Brasileiro começa na segunda-feira. O novo técnico, Paulo Comelli, de 43 anos, será apresentado às 14 horas e, durante a tarde, se reunirá com os dirigentes da Lusa e da Ability, a empresa que administra o futebol do clube, para definir o elenco para a disputa da Série B. Na reunião, Paulo Comelli informará os reforços com os quais pretende contar. A prioridade será a contratação de um zagueiro, um meia e um atacante. No ano passado, o treinador montou a base do Marília, terceiro colocado da Série B, e tem o aval dos dirigentes da Lusa para reformular o elenco.