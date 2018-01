Lusa recupera Bosco na Justiça Depois de ganhar a primeira batalha no caso Rafinha ? os advogados do atacante entraram com mandado de segurança para que ele possa ir para o São Paulo ?, a Lusa conseguiu nova vitória na Justiça. Desta vez, o departamento jurídico do clube obteve sucesso na ação promovida pelo goleiro Bosco. O juiz Anisio de Sousa Gomes, da 71ª Vara do Trabalho, revogou a decisão que concedia o atestado liberatório do atleta. Além disso, o juiz condenou o goleiro a pagar a importância de R$ 129.166,92 em razão do insucesso na ação. Com a decisão, Bosco terá de se reapresentar à Lusa ? o contrato que havia assinado com o Sport perde o efeito.