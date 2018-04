Lusa regulariza uruguaio e empresta Dinei ao Ceará O técnico Vágner Benazzi poderá contar com um reforço para o ataque da Portuguesa a partir do próximo jogo, no domingo, contra o Botafogo, no Canindé. Trata-se do uruguaio Gustavo Biscayzacu, que teve seu nome divulgado no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF, nesta quinta-feira.