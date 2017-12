Lusa rejeita sondagem do Cruzeiro O fantasma do desmanche, que assombrou a Portuguesa no início do Campeonato Brasileiro da Série B, após uma seqüência de bons resultados, volta a atormentar o técnico Giba. Nesta segunda-feira, o jovem lateral-esquerdo Leonardo, um dos destaques do time até o momento, recebeu uma proposta para deixar o clube e se transferir para o Cruzeiro, por empréstimo, até o final do ano. O presidente Manuel da Lupa, no entanto, vetou de pronto a negociação. Segundo o diretor de futebol Fernando Gomes, Leonardo é uma das principais revelações do time no ano, sendo peça fundamental do esquema de Giba. A diretoria está muito confiante que possa terminar com o acesso da Lusa. "Estamos no meio de uma disputa e só faremos negócio no ano que vem. Caso contrário, só se a proposta for muito boa, como a de Robinho (do Santos). Por empréstimo, nada feito", brincou. No início do ano, a Portuguesa já sofreu com este fenômeno, mesmo sem ter feito uma campanha brilhante no Campeonato Paulista. O time perdeu destaques como os zagueiros Pereira e Altair, para Santos e Grêmio, respectivamente, e o atacante Washington, para o Palmeiras. No Brasileiro, Rai e Cléber já foram sondados, mas apenas o atacante Fabrício deixou o time e foi para o futebol coreano. Em 2003, quando vendeu o atacante Alex Alves, hoje no Botafogo, para o Cruzeiro, o time do Canindé enterrou suas chances de classificação no Brasileiro daquele ano. Leonardo, de 19 anos, seria a peça que o técnico Paulo César Gusmão queria no elenco do Cruzeiro, que no início do Brasileiro perdeu Athirson para o Bayern Leverkusen, da Alemanha. PC teria pedido a um olheiro que observasse Léo, como é conhecido. O presidente do clube mineiro, Alvimar Perrela, teria entrado em contato pessoalmente com dirigentes da Portuguesa para tentar o empréstimo do jogador. Flamengo, Grêmio e PSV, da Holanda, também já sondaram o jogador. Leonardo é, inclusive, um dos três importantes desfalques que Giba terá para a partida contra o Ceará, na próxima sexta-feira. Ele foi expulso no empate com o Avaí, por 1 a 1, e cumpre suspensão automática. Sem opções, o técnico terá que escalar o jovem Deivid, que estava no time B, em seu lugar. Além do lateral, o goleiro Gléguer, contundido, e Rodrigo Pontes, suspenso, também não enfrentam os cearenses. Hoje o time treinou com Fava no gol e Nenê, fazendo a função de terceiro zagueiro. Nesta terça-feira o time volta a treinar em dois períodos. Por enquanto, a Portuguesa se mantém na zona de classificação, com 24 pontos, em quinto lugar.