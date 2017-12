Lusa renova com Ricardo Oliveira Acabaram as especulações. A Portuguesa resistiu ao assédio de outros clubes e garantiu a permanência do atacante Ricardo Oliveira até dezembro de 2003. O jogador acertou o novo contrato com os dirigentes, nesta quinta-feira, no Canindé. Em baixa no Canindé, o companheiro de Ricardo no ataque, Lúcio, está sendo envolvido em uma troca com o Cruzeiro. O atacante iria em definitivo para Belo Horizonte e a Lusa receberia o goleiro Bosco e o volante Marcus Vinícius.