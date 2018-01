Lusa rompe a parceria com Brunoro O projeto de reestruturação do Departamento de Futebol da Portuguesa em parceria com a empresa Brunoro & Cocco Sport Business, de José Carlos Brunoro, naufragou ? durou apenas sete meses e tinha como meta a conquista de um título nos próximos quatro anos e a mudança do nome do clube. O presidente da Lusa, Amílcar Casado, confirmou neste domingo o fim do acordo, firmado em dezembro. ?Está oficializado, acabou?, resumiu o dirigente. A causa do rompimento seria política, já que o clube terá eleições no fim do ano. O projeto não consta nas agendas dos candidatos à presidência.