Lusa sabe como buscar liderança Para buscar a liderança do quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série B, a Portuguesa será um time forte na marcação, rápido e eficiente no ataque. Esta é a maneira como o técnico Giba idealizou o time paulista para o confronto contra o Grêmio, sábado à noite, no Estádio Olímpico, em Porto Alegre (RS). A Lusa soma quatro pontos, um a menos do que o adversário, que lidera esta fase e aparece como um dos favoritos para o acesso à Série A em 2006. "Acho que os favoritos são Grêmio e Santa Cruz, mas tanto a Portuguesa como o Náutico estão na briga e as duas vagas serão definidas somente na última rodada", prevê Giba. Ele passou a semana com o elenco num centro de treinamento em Itu, onde exigiu muito a parte tática do grupo. Forçou quase ao extremo os treinos técnicos, como cobranças de faltas, escanteios e gastou muito tempo no posicionamento de sua defesa, temendo o jogo aéreo do time gaúcho. O último treino aconteceu nesta manhã, com a delegação voltando para São Paulo, mas se mantendo em regime de concentração. Embora não confirme o time oficialmente, não lhe restam muitas opções. Dois titulares estarão de fora porque foram expulsos no empate de 1 a 1 com o Grêmio, no Canindé: o meia Cléber, artilheiro do time com 13 gols, e o atacante Celsinho, de 17 anos, que vem pecando pela inexperiência e exagerando nas reclamações e no estrelismo. Na lateral-esquerda Leonardo, após cumprir suspensão, retorna na vaga de David. Na lateral-direita há a briga entre Maurício e Wilton Goiano. No ataque é dado como certa a entrada de Mendes ao lado do angolano Johnson, que no jogo passado começou no banco de reservas. "Foi por circunstância, porque só soubemos na véspera que ele tinha sido liberado por uma liminar. Mas o angolano é nosso titular, porque está em grande fase", confirma o técnico. Ele se sente à vontade para pedir a Leandro Amaral que atue mais recuado. "Estamos fazendo este processo de adaptação do Leandro praticamente desde sua chegada ao Canindé", assegura Giba. Ainda no meio de campo sobrarão vagas para três volantes, com Almir e Alexandre já sendo donos de duas delas. A última ficaria para Rafael Toledo, Rodrigo Pontes ou Rai. De qualquer forma, a Portuguesa vai atuar no 4-4-2 com variação no 4-3-3. Se for assim, na prática o time "vai defender com duas linhas de quatro e atacar com três jogadores lá na frente", conclui. Definição mesmo só antes do jogo no Olímpico. O time fará ainda uma movimentação rápida nesta sexta-feira cedo no Canindé e à tarde seguirá para Porto Alegre, determinado a buscar a liderança do quadrangular. O mistério virou arma para manter o sonho de voltar à elite nacional.