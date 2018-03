Lusa sabe que ainda não pode cantar vitória A vitória de 3 a 2 sobre o Juventus, no domingo, colocou a Portuguesa na zona de classificação do Campeonato Paulista - com 9 pontos, ocupa o quarto lugar no grupo 1. Mas todos no clube sabem que a vaga ainda está longe e até a ameaça de rebaixamento não pode ser descartada. "Temos nove pontos e estamos apenas três pontos na frente do Atlético Sorocaba. Se perdemos o próximo jogo, voltamos a ficar perto do rebaixamento", alertou o técnico Dario Pereyra, ao comentar a partida do próximo domingo, contra o Rio Branco, em Americana. A mesma opinião tem o meia Danilo. Para ele, a vitória sobre o Juventus "foi ilusória". "Não podemos cantar vitória agora, mas acredito que esta equipe tem futebol o bastante para vencer no domingo e se classificar", disse o jogador. A partir desta terça-feira, o técnico Dario Pereyra deve começar a definir os titulares. O zagueiro Alex Oliveira, que está se recuperando de uma lesão muscular, tem boas chances de voltar ao time. Já o volante Luciano Santos, que está com uma entorse no joelho, deve continuar em tratamento e ainda é dúvida.