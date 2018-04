Lusa se enche de otimismo com Ferreira A chegada de um novo treinador motiva qualquer a equipe. A Portuguesa não desmente uma das principais máximas do futebol. Tanto que ficou perto da vaga para a segunda fase da Série B do Campeonato Brasileiro após da contratação do técnico Luiz Carlos Ferreira. O time subiu muito de produção nas últimas três partidas e agora, só depende de seus resultados para se classificar. Com o ex-treinador Paulo Comelli, a Portuguesa atingiu 43,13% de aproveitamento dos pontos - seis vitórias e quatro empates em 17 jogos - contra 77,7% sob o comando de Luiz Carlos Ferreira - duas vitórias e um empate em três partidas. Outro detalhe: com o antigo comandante, a equipe nunca esteve entre os oito melhores da competição. Agora, ocupa o 7º lugar, com 29 pontos. Pelos cálculos da comissão técnica da Lusa, a equipe tem de vencer Ituano, no sábado, e Fortaleza, no dia 25 - ambos no Canindé - e pelo menos empatar com o Londrina, dia 18, no Paraná, para alcançar uma das oito vagas. Luiz Carlos Ferreira está satisfeito com a performance da equipe, especialmente pelo empenho e disposição tática que os jogadores demonstraram no triunfo sobre o Joinville, por 1 a 0, em Santa Catarina. O treinador quer o mesmo entusiasmo diante do Ituano - apesar do rival também vir motivado por um prêmio extra de R$ 2 mil para cada atleta, em caso de vitória. Sem mistério, Luiz Carlos Ferreira definiu o time para o jogo de sábado, com as entradas do goleiro Fava e do atacante Régis Pitbull nos lugares de Gléguer e Leandro Amaral, suspensos pelo terceiro cartão amarelo.