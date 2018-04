Lusa se prepara para "final antecipada" "Será uma final antecipada da Série B para a Portuguesa." Assim o técnico Luiz Carlos Ferreira definiu o jogo do próximo dia 3 de setembro, contra o Joinville, em Santa Catarina. "Se vencermos, estaremos classificados", garantiu. O entusiasmo de Luiz Carlos Ferreira cresceu após o triunfo por 2 a 0 sobre o Remo, terça-feira, no Canindé. O resultado levou a Portuguesa para o 9º lugar do campeonato, com 26 pontos, antes do complemento da rodada. Pelos cálculos da comissão técnica da Lusa, são necessários pelo menos mais nove pontos para que o time tenha chances de brigar por uma das oito vagas. "Ainda não vencemos fora de casa, mas é esse resultado que está nos faltando para ganharmos confiança", revleou Luiz Carlos Ferreira. Um dos fatores que pode ajudar o time a conquistar o resultado positivo em Joinville é que, pela primeira vez em várias rodadas, o elenco não tem problemas de contusão ou suspensão. Por isso, Luiz Carlos Ferreira não pensa em mexer na escalação. "Seremos ofensivos", assegurou o treinador.