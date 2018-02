Lusa se refugia, de novo, em Itu Nem a maneira como a Portuguesa perdeu para o Náutico, goleada por 4 a 1, tirou o ânimo do técnico Giba que promete um time forte diante do Grêmio, sábado à tarde, no Canindé, pela terceira rodada do quadrangular final da Série B. Com este objetivo o grupo voltou a se refugiar, nesta segunda-feira à tarde, num Centro de Treinamento na cidade de Itu, localizado 90 quilômetros de São Paulo. "Apesar dos problemas com arbitragem, acho que nosso time acertou seu jogo, principalmente com o Leandro Amaral atuando mais recuado. E também estamos bem preparados fisicamente, como ficou provado no sábado, em Recife, ao enfrentarmos 35 graus de temperatura", analisou o técnico Giba. O técnico vai aguardar os treinamentos em dois períodos, a partir desta terça-feira, para definir os substitutos do atacante Johnson, do volante Rodrigo Pontes, ambos expulsos, e do lateral-esquerdo Leonardo, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Por outro lado, são certas as voltas dos volantes Almir e Rai, que cumpriram suspensão, além do meia Cléber, recuperado de uma lesão muscular na coxa direita. Ingressos - Começou a venda de ingressos para o jogo decisivo contra o Grêmio. As entradas para arquibancada compradas até a véspera da partida custarão R$ 15, a inteira, e R$ 7, a meia-entrada para estudantes. No sábado os preços voltam a ser de R$ 20 e R$ 10, respectivamente. O horário de vendas no Canindé será das 8 às 12 horas e das 14 às 17h50. Outras oito lojas na capital, da Droga Verde, patrocinador do clube, estarão comercializando os ingressos de segunda a sexta-feira. Após dois jogos disputados no quadrangular final, a Portuguesa está na terceira colocação, com três pontos, mesmo número do Náutico, para o qual perdeu por 4 a 1 na rodada passada, e tem melhor saldo de gols (2 contra 0). O Grêmio lidera com 4 pontos.