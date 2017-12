Lusa segue em compasso de espera Mesmo passado mais de um mês do último jogo da Portuguesa, contra o Atlético Paranaense, pela Copa do Brasil, nenhum reforço se apresentou até agora no Canindé. Sem dinheiro, nem grandes projetos para o segundo semestre, a diretoria aposta em contratações bem modestas e em algumas trocas com outros clubes. Entre os atletas que interessam estão o atacante Fernando Gaúcho, do Ituano, e o zagueiro Chris, do Botafogo de Ribeirão Preto. O passe do meia Irênio pode ser trocado pelo de Maurinho, lateral-direito do Flamengo. Pimentel, que atuou no São Paulo em 2000, é outro nome que está na mira dos dirigentes. O zagueiro Emerson está deixando o Canindé. O São Paulo é o maior interessado no atleta, mas o Corinthians também entrou na briga. O técnico Candinho elaborou uma lista com os nomes dos reforços que deseja para o Campeonato Brasileiro. Não pediu, porém, nenhum jogador considerado caro, porque sabe que a política do clube é não investir muito alto. "Quero um grupo simples, mas que possa ser competitivo e responda em campo", comentou o treinador. O diretor de Futebol e Marketing da Portuguesa, José Carlos Brunoro, explicará nesta segunda-feira, em seu escritório na zona sul de São Paulo, por que ainda não conseguiu pôr em prática seu projeto no clube e quais são os planos para o futuro.