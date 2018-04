Lusa segue para treinos em Jarinu O elenco da Portuguesa começa nesta quarta-feira o período de treinos na Estância Santa Filomena, em Jarinu, com o objetivo de buscar a vaga na próxima fase da Série B do Brasileiro. O time terá três dias de preparação para o jogo decisivo contra o Mogi Mirim, sábado, no estádio Wilson Fernandes de Barros. Com apenas seis jogos a disputar na fase de classificação da Série B, a Lusa, com apenas 22 pontos ganhos, tem de vencer pelo menos quatro partidas para garantir uma das oito vagas na seqüência da competição. "Quero usar estes dias para conviver com os jogadores, disciplinar a equipe e criar uma empatia entre o grupo", disse o técnico Luiz Carlos Ferreira, que assumiu o grupo na segunda-feira. "A Portuguesa tem um bom elenco e não pode sair de férias em setembro." Por não conhecer com profundidade os jogadores, Luiz Carlos Ferreira deve manter a base que atuou sob o comando do ex-técnico Paulo Comelli. Porém, já sabe que terá três desfalques para enfrentar o Mogi Mirim: o volante Almir, contundido, além do zagueiro César e do meia Paulo Isidoro, que estão suspensos.