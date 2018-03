Lusa será mais ofensiva contra Paulista A Portuguesa será mais ofensiva para enfrentar o Paulista nesta sexta-feira, às 20h30, no Canindé, e tentar vencer depois de sete jogos na Série B do Campeonato Brasileiro. Para acabar com esta incômoda série, o técnico Luís Carlos Martins dará uma nova oportunidade ao meia André Luís, fazendo com que o time tenha maior poder ofensivo. A tarefa de André Luís será atuar ao lado de Nem, criando mais jogadas para os atacantes Alex Alves e Marcos Denner. "Espero aproveitar essa chance e não sair mais da equipe", disse o jogador, que teve bom desempenho nos treinos, segundo avaliação de Luís Carlos Martins. Ao contrário do empate por 1 a 1 diante do Marília, quando a Lusa atuou com três volantes, Luís Carlos Martins entende que só a vocação ofensiva poderá romper a forte marcação do Paulista. "O adversário marca muito bem no meio-campo. Mas, para vencermos, precisamos aproveitar melhor as chances de gols, porque criamos várias oportunidades nas últimas partidas e perdemos muitos pontos", disse o treinador. "A entrada do André é muito boa, pois ele é um jogador rápido, e muito ofensivo e vai facilitar minha tarefa e a do Marcos Denner", comentou o atacante Alex Alves, que completou 28 anos de idade nesta quinta-feira. Autor de seis gols na competição, o atleta minimizou a discussão que envolveu vários jogadores na quarta-feira. No final do treinamento de quarta, Alex Alves saiu de campo chorando e revoltado com as cobranças de alguns companheiros, pedindo que ele ajudasse mais na marcação. "Isso é uma coisa normal. Faz parte do nosso dia-a-dia e já está superado", disse o atacante nesta quinta. O lateral-esquerdo Cláudio, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, será o único desfalque para enfrentar o Paulista. Júlio César será o seu substituto. O meia Sérgio Manoel, contratado no início desta semana, já teve sua documentação regularizada na CBF, mas só poderá jogar contra o América, dia 8, em Natal. "Vou ficar do lado de fora, torcendo pelos meus companheiros", revelou.