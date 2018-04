Lusa só empata com o Mogi Mirim Mogi Mirim e Portuguesa de Desportos estreavam técnicos e precisavam vencer, mas apenas empataram em 1 a 1, neste sábado à tarde, no estádio Wilson Fernandes de Barros, em Mogi, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O resultado foi ruim para os dois clubes. O Mogi continua na vice-lanterna, com 16 pontos, e com um pé na Série C em 2005, enquanto a Portuguesa, com 23 pontos se manteve na 13ª posição e ficou mais distante do sonho de chegar à segunda fase. Só faltam cinco jogos para os novos técnicos tentaram um milagre. José Carlos Serrão espera livrar o Mogi do rebaixamento, enquanto Luiz Carlos Ferreira tem a confiança de ainda colocar a Lusa na segunda fase e brigar pelo acesso à Série A. A Portuguesa volta a campo na terça-feira, quando enfrenta o Remo no Canindé, abrindo a 19ª rodada. O Mogi Mirim pega o CRB, em Maceió, dia 29, domingo, sem Dezinho que levou o terceiro cartão amarelo.