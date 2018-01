Lusa só empata com time de Juniores O time titular da Portuguesa empatou por 2 a 2 o jogo-treino contra os juniores do clube, nesta quinta-feira, no CT do Parque Ecológico. Alex Alves e Granja marcaram para o time principal, que fará nova apresentação neste sábado, contra o São Vicente, no CT. O técnico Luís Carlos Martins começa a intensificar os treinos de conjunto, de olho na estréia na Série B do Campeonato Brasileiro, dia 26, contra o Remo, no Canindé. No dia 24, a diretoria apresentará os patrocinadores e a nova camisa.