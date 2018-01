Lusa só pensa na Copa do Brasil Para a Portuguesa, que não tem mais nenhuma pretensão no Campeonato Paulista, a partida deste sábado, no Canindé, contra o Botafogo, será usada como preparativo para o confronto com o Atlético-PR, pela Copa do Brasil. "Vale a pena se empenhar. Assim, teremos uma condição melhor na quarta-feira (dia do primeiro jogo)," ressalta o técnico Candinho. Outro objetivo do treinador é terminar o Paulista em melhor colocação - está em 8.º, com 21 pontos. O treinador pretende sair da competição de forma honrosa, mantendo sua invencibilidade no Canindé, onde venceu seus três jogos. Para a partida, Candinho só define a escalação no vestiário. Motivo: Tinho e Sandro Fonseca voltaram a sentir contusões. Por isso, faz mistério. Pode manter o esquema 3-5-2 com a entrada de Vinícius na zaga ou voltar ao 4-4-2, com Hernani no meio.