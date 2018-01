Lusa só volta aos treinos na 4ª Na Portuguesa os jogadores não têm do que reclamar. Ao contrário de clubes como Palmeiras e São Paulo, que se reapresentaram hoje, e do Corinthians, onde os atletas voltam a treinar nesta terça-feira à tarde, no Canindé a folga de carnaval só acaba mesmo na Quarta-Feira de Cinzas. A grande preocupação do técnico Renê Simões é com a forma como seus comandados aproveitaram a folia. Para evitar qualquer surpresa, principalmente ganho de peso típico de alimentação inadeqüada, comum nesse período, os jogadores tiveram de levar equipamentos para exercitarem-se. "Na volta, todos serão avaliados e será possível saber quem cumpriu e quem não cumpriu os programa estabelecido", afirmou o treinador. Após a reapresentação, o time segue para Jarinu, onde ficará concentrado até domingo, quando enfrenta o São Caetano, às 16 horas, no ABC.