Lusa, sob tensão, enfrenta o Ituano Ituano e Portuguesa fazem nesta quarta-feira de Cinzas, às 20h30, no Estádio Novelli Júnior, em Itu, o jogo da recuperação, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Ambos vêm de derrotas na última rodada. O Ituano perdeu para o Mogi Mirim por 3 a 1 e a Lusa foi derrotada pela Ponte Preta, 2 a 1, de virada, em Campinas. No entanto, a pior situação é a da Portuguesa, que sem nenhuma vitória, ocupa as últimas posições. Só tem dois pontos, ocupando a 18ª posição. Um novo tropeço pode custar o cargo do técnico Zé Teodoro, até agora apoiado pela diretoria. O time do interior , apesar do mal resultado, está em nono lugar, com nove pontos ganhos. O técnico Leandro Campos tem alguns problemas para definir o time. O volante Pierre, suspenso, será substituído por Eurico. Na lateral direita, o principal jogador do time, Ricardo Lopes, sofreu um corte profundo no pé e pode ser desfalque. Ele irá realizar testes antes do jogo e, se não for aprovado, Lima será o seu substituto. Na Portuguesa, o clima é de apreensão. Um novo tropeço, além de derrubar o treinador, pode complicar a situação na luta contra o rebaixamento. Diante do Ituano, Zé Teodoro não poderá contar com os dois laterais titulares. Na direita Jackson, com uma séria lesão no joelho, dá lugar a Maurício, enquanto na esquerda, Ronildo, suspenso, será substituído por Leonardo. Na defesa, o experiente Sílvio Criciúma, de 33 anos, faz sua estréia. Ele entra no lugar de Rafael Costa, que retorna à reserva.