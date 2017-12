Lusa sofre com a má pontaria dos jogadores A Portuguesa começou a semana com uma preocupação: melhorar a pontaria. Após quatro rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro, o time só marcou um gol, feito pelo zagueiro Alex. Desse jeito, e depois do empate por 0 a 0 com o América-RN na sexta-feira, a Lusa tem 5 pontos e está na 13ª posição, bem atrás do líder Santa Cruz, com 10. Na tarde desta segunda-feira, o time fez um treino físico de potência e corrida. A partir de terça, o técnico Paulo Comelli deve aprimorar o fundamento da finalização. Para a partida contra o Caxias, sexta-feira, no Canindé, Paulo Comelli terá de fazer uma alteração na equipe. O lateral-direito Angelo cumpre suspensão e Marquinhos deve ser o substituto. A Portuguesa continua conversando com o meia Bechara, ex-Santos, São Caetano e que estava no Marília. O jogador deve ser o próximo reforço da equipe para a Série B do Campeonato Brasileiro.