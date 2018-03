Lusa sofre para vencer amistoso A Portuguesa mostrou neste sábado, no Canindé, que ainda está longe de seu melhor futebol. Contra a frágil seleção de Antígua e Barbuda, o time titular não conseguiu marcar nenhum gol, terminando o primeiro tempo do amistoso em empate por 0 a 0. Na segunda etapa, com reservas contra reservas é que os gols saíram. Eder (2) e André Luiz garantiram a vitória da Lusa por 3 a 0.