Lusa sonha com a Copa dos Campeões Quase eliminada da Copa do Brasil ? precisa vencer o Bahia quarta-feira por quatro gols de diferença ? e até a última rodada lutando contra o rebaixamento no Torneio Rio-São Paulo, a Portuguesa encontrou uma motivação para disputar as três últimas rodadas da competição. Somando 17 pontos e com chances bastante reduzidas de classificação às semifinais, o time luta para chegar entre os seis primeiros colocados e garantir uma das vagas na Copa dos Campeões, competição que garante, ao campeão, disputar a Taça Libertadores de 2003. Para isso, precisar pontuar. A primeira missão é diante do Etti Jundiaí que, com 20 pontos, é adversário direto nesta nova empreitada lusa. O jogo acontece neste domingo, às 16 horas, no Canindé. "Se vencermos, superamos o rival no número de vitórias", explica o técnico Valdir Espinosa. "E na próxima rodada, enfrentamos outro adversário direto, o Botafogo", conclui. Na última rodada, a Portuguesa enfrenta o fraco América. A motivação no Canindé é tanta, que ninguém se arrisca a fazer contas sobre uma possível derrota, fato que colocaria o time de novo na zona de rebaixamento. "Não pensamos em fugir do rebaixamento, e sim em vaga na Copa dos Campeões", disse o volante Souza.