Lusa sonha com Jales e Luís Fernando A diretoria da Portuguesa aguarda até sexta-feira, um dia antes do início previsto da Série A do Brasileiro, para que a Justiça confirme sua permanência no grupo de elite. Com a indefinição, o técnico Luís Carlos Martins traçou planos visando à disputa da Série B, em que a estréia está programada para dia 5, contra o Mogi Mirim, no Canindé. Nesta terça-feira, em reunião com o diretor de Futebol, Jerônimo Gomes, o treinador informou o nome de atletas com os quais gostaria de contar. Na lista, estão o meia Luís Fernando e o atacante Jales, ambos do América, e Róbson, artilheiro do Paysandu. ?Trabalhei com o Róbson, mas é difíicil tirá-lo do Paysandu, e os outros são pretendidos por vários clubes,? revela Martins.