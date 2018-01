Lusa sonha com vaga na Série B A Portuguesa de Desportos é a grande surpresa no Campeonato Brasileiro da Série B após o término da 12.ª rodada, que rompeu a segunda metade da fase de classificação - com 21 jogos. Vice-líder, com 23 pontos, a Lusa caminha a passos largos rumo à segunda fase alimentando o sonho de voltar à elite nacional no próximo ano. O domínio da Segunda Divisão, até agora, é dividida entre paulistas e pernambucanos, com três clubes cada na lista dos oito melhores. A Portuguesa tem o maior número de vitórias ao lado do líder Santa Cruz, com sete triunfos cada. Mas segundo o técnico Giba seu maior mérito é o equilíbrio entre o ataque, um dos melhores, com 23 gols, e a defesa, uma das melhores com 14 gols sofridos. "Não é necessário ter o melhor ataque e a melhor defesa para se classificar ou ser campeão. O que conta é mesmo este equilíbrio", diz, todo satisfeito. Giba lembra ainda o fato de que as dificuldades passadas pelo time no Campeonato Paulista, quando lutou contra o rebaixamento, serviram para unir o elenco. Hoje ele se dá satisfeito por ter 11 titulares, alguns opções como os recém-contrados Mendes, Johnson e Xuxa, além de alguns garotos com potencial como Celsinho e Renan. "Se não tivermos problemas com contusões ou suspensões, nós vamos longe. Nosso grupo é pequeno, mas muito único, compacto, determinado", reforça Giba. Depois da vitória de 3 a 0 sobre o CRB, sexta-feira, no Canindé, a Lusa vai enfrentar o Marília, nesta terça-feira, no Estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal. O time do interior também é um dos destaques da competição, ocupando a quarta posição, com 19 pontos, após três vitórias consecutivas sobre Avaí, Gama e Bahia. Tem ainda o artilheiro Wellington Amorim, com 10 gols. Também na zona de classificação está o Santo André, que somente nesta rodada perdeu a liderança depois de ser derrotado pelo Guarani, por 2 a 1, em Campinas. O time do ABC, com 22 pontos, é o terceiro colocado e tem mostrado um futebol irregular nas últimas rodadas, acompanhado pelo fato do clube enfrentar dificuldades financeiras. Domínio pernambucano - Não é apenas São Paulo que comanda a Série B. O domínio é dividido com Pernambuco, com seus três representantes na lista de classificados. O Santa Cruz, campeão estadual da temporada, assumiu a liderança isolada nesta rodada após vencer o Caxias, por 1 a 0, em Recife (PE). O tricolor soma 25 pontos e aparece como um dos favoritos ao acesso - direito apenas do campeão e vice. Sport e Náutico, ambos com 18 pontos, estão respectivamente nas quinta e sexta posições. O rubro-negro só leva vantagem no saldo de gols sobre seu rival - 4 a 0. O grupo de cima é completado por Grêmio, que tem se mantido pela tradição, e o CRB, de Alagoas. Na briga contra o rebaixamento, que condenará os últimos seis colocados, a situação mais grave é do lanterna Caxias, com apenas nove pontos. Se a competição acabasse agora, além do time gaúcho, estariam na Série C: Gama (11), Ceará, Criciúma e Vila Nova (13) e Paulista (14). A 13.ª rodada começa terça-feira à noite com dois jogos: Marília x Portuguesa e Criciúma x Santa Cruz.