Lusa: técnico busca opções para a zaga Perder a dupla de zaga titular, principalmente em se tratando de um jogo fora de casa, é motivo de preocupação para qualquer treinador. Menos para o técnico Paulo Comelli, da Portuguesa, que confia nas opções que tem no elenco para substituir Alex Oliveira e César, que estão suspensos e não enfrentam o Ceará, sexta-feira, em Fortaleza. Acciolly e Lucas Souza podem formar a dupla de área, mas o volante Capitão também pode ser recuado e atuar na defesa. "Para mim, qualquer que seja a decisão do treinador, estou pronto", avisa Capitão. "Já venho atuando mais na proteção à defesa, durante o campeonato, e não terei problemas em me adaptar à posição." Segundo o técnico Paulo Comelli, o posicionamento de Capitão é um dos motivos que faz da Portuguesa ter a defesa menos vazada da Série B do Brasileiro, ao lado de Brasiliense e Ituano, com cinco gols sofridos em sete jogos. "Ele dá uma retaguarda forte para os zagueiros." Se Capitão formar a dupla de área, Sobrinho ganha uma vaga no meio-campo. O goleiro Gléguer, um dos destaques da equipe na competição, também não está preocupado com as mudanças, embora reconheça a importância dos defensores titulares. "O Alex e o César vinham se entrosando muito bem", admite. "Mas quem for escolhido, vai dar conta do recado." Diminuem a cada dia as chances de novos reforços para o time, solicitados pelo técnico Paulo Comelli. O meia Igor, ex-Rio Branco e Flamengo, acertou sua transferência do Coritiba para o Juventude. Já o centroavante Allann Dellon só será liberado pelo Vitória ao final do seu contrato, dia 30. Além disso, os dirigentes da Portuguesa consideram muito alta a pedida salarial do jogador.