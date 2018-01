Lusa tem 1º treino com Flávio Lopes A Portuguesa fez neste domingo pela manhã, em Poços de Caldas (MG), o primeiro treinamento coletivo sob o comando do técnico Flávio Lopes, na preparação da equipe para o Campeonato Paulista. A partida entre as equipes principal e reserva ocorreu no Estádio Municipal Ronaldo Junqueira e terminou empatada por 2 a 2. O volante Capitão e o lateral-direito Badé, que se integraram ao grupo na quinta-feira, foram destaques do coletivo. Ambos atuaram durante os 60 minutos do treinamento. O volante Élder e o atacante Édson Araújo marcaram os gols da equipe titular, enquanto o zagueiro Éder e o meia Iotte fizeram os gols do time reserva. A equipe principal da Lusa atuou com Fava; Ricardo Lopes (Rissut), Marcelo Fernandes, Júnior e Badé (Júlio); Capitão, Rocha, Elder (Ricardo Lopes) e Edson Araújo; Alex Alves (Robson) e Danilo. Após o coletivo, o elenco fez um trabalho de relaxamento muscular na piscina do Palace Hotel, onde o grupo faz a pré-temporada. O técnico Flávio Lopes gostou do treino de conjunto. ?Foi o primeiro coletivo do grupo. Temos de fazer muitos ajustes, várias correções. Neste momento, o mais importante é montar a base da equipe para o Paulista?, comentou. Nesta semana, Lopes pretende comandar mais dois jogos-treinos. A diretoria ainda tenta definir a situação do goleiro Bosco e do atacante Ricardo Oliveira, que podem ser negociados e ainda não se apresentaram ao técnico Flávio Lopes.