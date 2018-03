Lusa tem confronto inédito com a Anapolina Em um confronto inédito na história dos Campeonatos Brasileiros, a Portuguesa enfrenta o Anapolina, amanhã, às 16 horas, no Canindé, tentando mais uma vitória para se manter nas primeiras colocações da Série B. Para a equipe goiana, o jogo marca seu retorno a São Paulo depois de 19 anos. A "Xata", como é chamada por seus torcedores, atuou apenas duas vezes na capital, ambas com derrota: 4 a 0 para o São Paulo, em 1982, com gols de Serginho Chulapa (3) e Dario Pereyra, e 1 a 0 para o Corinthians, em 1984, gol de Paulinho - partida que, curiosamente, também foi disputada no Canindé. O único título conquistado pelos goianos foi o vice-campeonato brasileiro da Série B de 1981, então Taça de Prata, perdendo a final para o Guarani. Apesar de enfrentar um adversário desconhecido e sem tradição em torneios importantes, o técnico Luís Carlos Martins espera dificuldades. "Teoricamente, o confronto seria fácil para a gente, mas eles mantiveram a base do Campeonato Goiano, com jogadores experientes. Conquistou duas vitórias a competição e devem dificultar muito o jogo", analisou o treinador, dando a receita para um resultado positivo. "Precisamos manter nosso padrão de atuações e ter tranqüilidade para marcar os gols." O zagueiro César atuará pela primeira vez como titular, substituindo Wágner, suspenso. "Não tenho o mesmo ritmo, mas estou pronto para jogar desde a primeira rodada", disse César, que entrou durante as partidas nos empates contra Gama e Botafogo. O zagueiro Evaldo e o volante Rodrigo Costa se recuperaram de contusões, treinaram normalmente hoje e também estão garantidos na equipe, que mantém a base desde a primeira partida. "Temos muitos jogadores novos, que estão disputando o Campeonato Brasileiro pela primeira vez. Mas confio no grupo, pois aos poucos, vamos ganhando corpo e mais ritmo dentro da competição."