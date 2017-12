Lusa tem dificuldade para se reforçar O técnico Candinho espera trabalhar durante a semana com alguns dos reforços que solicitou à diretoria da Portuguesa. Contatos continuam sendo mantidos com o lateral-direito Pimentel, ex-Vasco, São Paulo, Flamengo e Palmeiras, e com o zagueiro Gilmar, ex-São Paulo e Palmeiras. Outro reforço esperado no Canindé é o meio-campista Evandro, que jogou na Portuguesa no ano passado e teve o passe emprestado ao Sport, de Recife. As negociações para a contratação de reforços têm sido difíceis a Portuguesa. A diretoria enfrenta obstáculos para conseguir a liberação dos atletas em outros clubes. Uma das contratações prioritárias seria a de Claudiomiro, do Santos, jogador que atua tanto na zaga como no meio de campo. Claudiomiro, no entanto, foi indicado pelo zagueiro Argel à diretoria do Benfica e está acertando sua transferência para o clube português. O único jogador contratado até hoje pela Lusa era o goleiro Renato, reserva de Maurício e Gléguer no Corinthians.