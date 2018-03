Lusa tem duas dúvidas contra Anapolina O técnico Luís Carlos Martins pode ganhar dois problemas para o jogo da Portuguesa contra o Anapolina, sábado, às 16 horas, no Canindé. O zagueiro Evaldo, com dores no tendão do pé direito, e o meia Rodrigo Costa, com dores na coxa direita, serão reavaliados amanhã pelos médicos da Lusa. Se forem vetados, William, na defesa, e Lello, no meio-de-campo, serão escalados.