Lusa tem jogo de 6 pontos contra o Bahia Portuguesa e Bahia buscam nesta sexta-feira, às 20h30, no Estádio do Canindé, a primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro, mas as equipes têm outro ponto em comum: são considerados rivais diretos na briga por uma das oito vagas na próxima fase. "É um jogo de seis pontos", diz o zagueiro Alex Oliveira. "Se vencermos, ganhamos três pontos e impedimos que o adversário avance na classificação." Para o defensor, revelado pela Ponte Preta e com passagem pelo Vasco da Gama, o momento ruim do Bahia - que perdeu a final do estadual para o Vitória e não começou bem a competição, apenas empatando com o São Raimundo por 2 a 2, em casa - pode servir como motivação para o adversário. "Numa situação dessa, a cobrança entre os jogadores fica maior. O objetivo deles, assim como o nosso, é conseguir o acesso, e precisamos estar atentos para não sermos surprendidos." Nos treinos da semana, o técnico Paulo Comelli procurou alertar o elenco para o esquema defensivo que o Bahia deve utilizar, mas para os jogadores o estilo de jogo do adversário não faz diferença. "Independente de como eles vão atuar, temos de nos impor em casa", opina o volante Capitão. A escalação da Lusa será a mesma que começou o jogo contra o América-MG - com o garoto Leonardo, de 18 anos, na vaga de Cláudio, cuja documentação ainda não está regularizada - mas a novidade pode ser o goleiro Gléguer como cobrador de faltas. "Ele tem bom aproveitamento nos treinos. Se surgir uma chance, vai bater", disse Comelli. Desde que atuava no Guarani, o goleiro "brinca" de bater faltas, mas na Portuguesa, se tornou opção importante. "Só temos ele e o Leonardo para bater faltas pelo lado esquerdo", explicou Comelli. A Portuguesa ecertou a contratação de mais um reforço para a Série B: o atacante Giuseppe, de 19 anos, vindo do Goiás. O atleta assinou contrato até o fim do ano.