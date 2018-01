Lusa tem seis novidades contra Vila Nova A Portuguesa terá seis novidades para tentar a primeira vitória fora de casa na Série B, contra o Vila Nova, nesta sexta-feira, às 20h30, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, e se aproximar da zona de classificação. Por outro lado, se não conquistar os três pontos, a equipe do técnico Luís Carlos Martins, que não vence há cinco rodadas e ocupa o 18º lugar na classificação, pode aumentar o risco do rebaixamento. "O jogo será muito difícil, mas precisamos ir para frente, com confiança. Os atletas sabem o que têm de fazer em campo, e não podemos nos encolher diante do adversário", disse Martins. Os meias Ricardo Lopes e Nem e o atacante Alex Alves, titulares absolutos, voltam de suspensão. O lateral-direito Rissutt, recuperado de uma conjuntivive, também retorna ao time. O zagueiro César e o volante Capitão, que receberam o terceiro cartão amarelo contra o São Raimundo, serão substituídos por Evaldo e Rodrigo Costa, respectivamente. Para enfrentar o time goiano, uma das maiores preocupações da comissão técnica é o gramado do Serra Dourada. "A grama é alta e o campo tem grandes dimensões, o que provoca um desgaste maior. Porém, diante do São Raimundo, em Manaus, a equipe enfrentou condições parecidas e suportou bem o ritmo", comentou o preparador físico Manoel Faleiro. O jogo marcará a estréia dos novos diretores do clube. Sílvio Moredo, Avelino Tomás e Ivan Manoel de Oliveira, o ex-jogador Badeco, que foram apresentados quarta-feira pelo presidente Joaquim Alves Heleno, estão à frente do futebol da Lusa. Os dirigentes não terão tarefa fácil: administrar as dívidas do clube e os atrasos no pagamento dos jogadores.