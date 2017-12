Lusa tenta esquecer da arbitragem A Portuguesa resolveu repetir a programação das primeiras rodadas do quadrangular final da Série B do Brasileiro e seguiu na tarde desta segunda-feira para a cidade de Itu, no interior de São Paulo, onde vai se preparar para o jogo contra o Grêmio, sábado, em Porto Alegre. Além dos treinos, será a chance da comissão técnica conscientizar os jogadores de que não se pode entrar em campo pensando na arbitragem. "Temos que esquecer os juízes e pensar no nosso jogo", avisou o técnico Giba. O presidente do clube, Manuel da Lupa, é um dos que culpam a arbitragem pelos tropeços da Lusa contra Náutico e Grêmio, nas últimas rodadas. "Tudo é apontado contra nossa equipe", acusou o dirigente. Na verdade, as expulsões foram o grande problema da Lusa nos dois últimos jogos. Na derrota para o Náutico, por 4 a 1, Rafael Toledo, Rodrigo Pontes e Johnson receberam o cartão vermelho. Já contra o Grêmio, no empate por 1 a 1, o meia Cléber e o atacante Celsinho acabaram sendo expulsos.